بغداد 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسحددت مفوضية الانتخابات في العراق السادس عشر من نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية .ودعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي الذي أعلن ذلك في بيان صحفي اليوم ، الحكومة إلى تهيئة الإجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات المحلية في الموعد المذكور، مبيناً ان مجلس النواب سيمضي باجراء التعديلات الخاصة بقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 وبخاصة مايتعلق بفصل انتخابات مجالس الأقضية عن انتخابات مجالس المحافظات .// انتهى //17:02ت م0141