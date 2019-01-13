حائل 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم بمكتبه بالإمارة, على العرض المرئي المقدم من مركز جنى, المشتمل على أبرز خطط المركز في العام الجديد في مجال توفير منافذ البيع الثابتة للأسر والنهوض بمستوى الأسر المنتجة لممارسة البيع وتحقيق رؤية المملكة 2030.وأكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن, حرص القيادة الحكيمة على دعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية, مشيراً إلى أهمية مثل هذه الخطط وانعكاسها على دعم اقتصاديات المناطق ومضاعفة دخل هذه الأسر .من جانبها استعرضت مديرة إدارة تطوير الأعمال لولو الدفاع, تجربة مركز جنى على مستوى المملكة ومستوى المنطقة, مبينة أن عدد المستفيدات في منطقة حائل بلغ 14 ألف مستفيدة بقيمة تجاوزت 96 مليون ريال.وأكدت أن عام 2019م سيشهد دعم 2500 سيدة في منطقة حائل بقيمة 23 مليون ريال و25 ألف سيدة على مستوى المملكة بقيمة تتجاوز أكثر من 335 مليون ريال, كذلك العمل على افتتاح أربع فروع جديدة بإذن الله.حضر العرض مديرة فرع حائل وفاء العنزي, وعدد من المسؤولات.// انتهى //17:02ت م0142