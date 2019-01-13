عام / استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
غزة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شرق خانيونس خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي خانيونس، قبل عدة أسابيع .
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد الشاب أنور قديح متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركته فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.
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17:04ت م
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