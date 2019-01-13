غزة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شرق خانيونس خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي خانيونس، قبل عدة أسابيع .وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد الشاب أنور قديح متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركته فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.// انتهى //17:04ت م0144