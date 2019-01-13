مدريد 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه ليفانتي بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .ورفع اتلتيكو رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثاني ، وبفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب والمتصدر، والذي يستضيف إيبار اليوم أيضا.ويلعب لاحقا ريال بيتيس مع ريال مدريد الخامس ،وإشبيليا الثالث بـ33 نقطة الذي يحل ضيفا على أتلتيك بلباو، وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ريال سوسييداد مع إسبانيول.// انتهى //17:05ت م0145