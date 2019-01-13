سياسي / المبعوث الأممى يصل سبها في أول زيارة للجنوب الليبي
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
طرابلس 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إلى مطار تمنهنت، في سبها في أول زيارة له إلى الجنوب الليبي منذ توليه منصبه .
ومن المقرر أن يلتقي سلامة مكونات المجتمع المدنى وعمداء البلديات وسياسيين وسلاطين ومشايخ الجنوب الليبي، كما سيطلع على الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية والاقتصادية في الجنوب الليبي .
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17:07ت م
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