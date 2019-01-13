طرابلس 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسوصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إلى مطار تمنهنت، في سبها في أول زيارة له إلى الجنوب الليبي منذ توليه منصبه .ومن المقرر أن يلتقي سلامة مكونات المجتمع المدنى وعمداء البلديات وسياسيين وسلاطين ومشايخ الجنوب الليبي، كما سيطلع على الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية والاقتصادية في الجنوب الليبي .// انتهى //17:07ت م0146