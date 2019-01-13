بريدة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واستعيش منطقة القصيم خلال هذه الأيام حالة من الحراك الثقافي، في تظاهرة تؤكد حيوية المجتمع المحلي، واستعداده للدخول في مجالات التطوير والتجديد على كافة الأصعدة .حيث تحتفي مدينة بريدة بمعرض القصيم الثاني للكتاب، التي تفاعلت معه الكثير من القطاعات الثقافية لتكرس المعنى الحقيقي للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والتجارية الخاصة.يذكر أن معرض الكتاب في القصيم ، يشهد مشاركات نوعية من قبل الجهات الحكومية في المنطقة، ودور نشر وشركات ومؤلفين، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية متنوعة، تسهم في تطوير صناعة النشر والتأليف في المملكة، وإبراز جانب كبير من الحراك الثقافي في المملكة، وابتكار أساليب جديدة للتواصل المعرفي والتبادل الثقافي، وتقديم الأفكار التي من شأنها تشجيع القراءة والاطلاع على كل محتوى نافع ، كما يقدم المعرض أنشطة ثقافية واجتماعية وتوعوية وشعرية متنوعة تلامس طبقات المجتمع المتعددة.// انتهى //17:10ت م0147