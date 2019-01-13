عمّان 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين، ودولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وذلك على هامش زيارته للأردن.وعرض وزير الداخلية الأردني خلال اللقاء، التسهيلات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل دخول اليمنيين الى الأردن واقامتهم فيها، لا سيما المرضى منهم وفقاً لما تقتضيه المتطلبات الامنية.كما بحث الوزير اليمني مع رئيس مجلس الاعيان الأردني فيصل الفايز، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، اضافة الى آخر المستجدات في اليمن والأوضاع الراهنة في المنطقة.// انتهى //17:22ت م0149