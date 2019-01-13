الأحساء 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأعلن مركز العمل التطوعي التابع لجمعية البر في محافظة الأحساء، عن احتضان 5 فرق ومبادرات تطوعية، ضمن برنامج"داعم".وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد البوسيف، أن برنامج"داعم يعد أحد البرامج النوعية والاستراتيجية لمركز العمل التطوعي، الهادف إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي بالمحافظة، إضافة إلى دعم الفرق والمبادرات التطوعية التي يحتضنها قانونيا ولوجستيا لتطوير أداءها.وأفاد أن المركز احتضن 5 فرق ومبادرات تطوعية هي: مبادرة أبطال السكر، وفريق فنار التطوعي، وآفاق التطوعي، وحياة التطوعي، والمبرز التطوعي.من جانبه،أبان مدير مركز العمل التطوعي عبدالعزيز الرويشد، أنه مع بدء العام الميلادي الجديد؛ احتضن المركز ما مجموعه 9 فرق ومبادرات تطوعية متنوعة المجالات والأفكار المتميزة، داعيا الفرق والمبادرات التطوعية بالأحساء إلى التسجيل والانضمام إلى برنامج داعم، مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم وتنظيم عملهم بشكل رسمي وموثق.// انتهى //17:53ت م0157