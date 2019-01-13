سياسي / رئيس الوزراء الأردني بالوكالة يلتقي وزير الخارجية اليمني
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
عمّان 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني بالوكالة الدكتور رجائي المعشر، اليوم ، وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الذي يزور الأردن حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، اضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .
وتم التاكيد وفق بيان صحفي ، على أهمية الاسراع بعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية اليمنية المشتركة، وأهمية تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين.
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