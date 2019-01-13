عمّان 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني بالوكالة الدكتور رجائي المعشر، اليوم ، وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، اضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .وتم التاكيد وفق بيان صحفي ، على أهمية الاسراع بعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية اليمنية المشتركة، وأهمية تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين.// انتهى //18:01ت م0158