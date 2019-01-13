جيزان 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, عدد من القرارات والتكليفات الإدارية بديوان الإمارة وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن القرارات شملت تكليف شوقي بن علي العثاثي بالعمل مديراً عاماً لإدارة المتابعة , وعبدالعزيز بن محمد الطيار ، بالعمل بالإدارة العامة للمستشارين , وصالح بن علي القحطاني محافظاً لمحافظة الدرب وإبراهيم بن يحي الألمعي محافظاً لمحافظة الحرث, وعبدالرحمن بن عبدالله القحطاني رئيساً لمركز الحقو.وأكد الزائري أن التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز ، وخدمة الوطن وتلبية احتياجات المواطن.من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله-.// انتهى //18:20ت م0160