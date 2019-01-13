جيزان 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأختتمت، اليوم , فعاليات البرنامج التدريبي التأثير وريادة الأعمال، الذي نظمته جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان, وذلك بمقر الجمعية.وهدف البرنامج، الذي نفذته المدربة ريناد المطوع والمدرب عبدالله كريري، إلى تعريف منسوبات الجمعية بمفهوم ريادة الأعمال وصناعة الميزة التنافسية والشعار اللفضي للأعمال، والفرق بين الفكرة والفرصة، وكيفية التسويق لمشروعك واختيار العميل.// انتهى//18:20ت م0161