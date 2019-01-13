صامطة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسكثفت بلدية محافظة صامطة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة خلال الشهر الماضي ، ضمن برنامج "غذائكم أمانة" الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية بمختلف المناطق.وأوضح رئيس بلدية صامطة هادي بن علي الدغريري أن البلدية رصدت خلال تلك الجولات التي بلغت أكثر من 236 جولة , أكثر من 132 مخالفة صحية تمثلت في تدني مستوى النظافة , وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية , وضبط 3116 كيلو جرامًا من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية الفاسدة واللحوم مجهولة المصدر , إضافة لإنذار 274 منشأة مخالفة , وإغلاق 8 منشآت لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.// انتهى //18:21ت م0162