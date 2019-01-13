عرعر 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأعلن مشروع حفظ النعمة الخيري التابع لجمعية ساعد بمدينة عرعر, إحصائية العمل لديهم خلال الأسبوع الماضي المتضمنة توزيع ما يقارب الـ478 وجبة من فائض الأطعمة من 20 مناسبة عامة وخاصة ونحوها.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية ساعد الخيرية صالح العطيفي, أن المشروع يعمل على مدار الأسبوع على فترتين يوميًا يستقبل من خلاله فائض الأطعمة, مشيراً إلى أن الهدف ترشيد الاستهلاك ومحاربة الإسراف ويتم توزيعها على المستفيدين المسجلين وغير المسجلين .// انتهى //18:21ت م0163