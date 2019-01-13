الأحساء 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساختتم، أمس، ملتقى الفرق التطوعية بالاحساء الذى نظمه فريق المراح التطوعي التابع لجمعية المراح الخيرية أعمال الملتقى , واستمر لمدة ثلاثة أيام في الصالة الرياضية بثانوية ابى فراس الحمداني بالمراح تحت شعار "تطوعنا يجمعنا .وضم الملتقى أركاناً للفرق التطوعية بالمحافظة ولقاءات خاصة بالفرق التطوعية ومن لهم عناية به، ودورات تدريبية ومحاضرات تُعنى بالعمل التطوعي ، حيث شارك ٢٣ فريقاً رسمياً يتبعون جهات رسمية بقسميه الرجالي والنسائي.وعبر المشرف العام على الملتقى الشيخ صالح عثمان المرشد عن سعادته وسروره بهذا الملتقى وما تضمنه من فعاليات تهدف إلى التعريف بالفرق والجهات التطوعية بالمحافظة ، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تقوية التواصل بين الفرق التطوعية وتبادل الخبرات فيما بينها.وقدم شكره لمستشفى مدينة العيون بالاحساء للمشاركة بركن صحي في الملتقى، الذي قدم الارشاد الصحي لزوار الملتقى إلى جانب قياس ضغط الدم والسكري لزائري الركن، بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح الطبية المناسبة لكل زائر ، مثمنا ما قام به موظفي المستشفى وفي مقدمتهم مدير المستشفى فهد بن وسمي الكليب من تعاون مثمر في مجال الصحة وتوعية المجتمع .// انتهى//18:21ت م0164