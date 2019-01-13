سياسي / ولي عهد ابوظبي يستقبل رئيس وزراء أوغندا
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
أبوظبي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم رئيس وزراء أوغندا الدكتور روهاكانا روغوندا الذي يزور الامارات لحضور فعاليات " أسبوع أبو ظبي للاستدامة " .
وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة.
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18:22ت م
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