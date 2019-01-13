أبوظبي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم رئيس وزراء أوغندا الدكتور روهاكانا روغوندا الذي يزور الامارات لحضور فعاليات " أسبوع أبو ظبي للاستدامة " .وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة.// انتهى //18:22ت م0165