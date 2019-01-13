دبي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسيبحث منتخب الإمارات عن الصدارة بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ16 عندما يواجه نظيره التايلاندي غدا على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا 2019 لكرة لقدم .ويلعب أيضا غدا البحرين مع الهند ضمن المجموعة ذاتها في استاد الشارقة، في مواجهة مصيرية للبحرين ، وتتصدر الإمارات الترتيب برصيد 4 نقاط، مقابل 3 للهند وتايلاند، ونقطة للبحرين.ويتأهل إلى دور الـ16 بطل ووصيف كل من المجموعات الست إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث ، وستكون حظوظ تايلاند والهند متساوية في التأهل ومرافقة الإمارات، اذ يكفيهما حصد نقطة لتحقيق الصعود المباشر دون انتظار نتائج المجموعات الاخرى، أما البحرين فهي تحتاج إلى الفوز .في المباراة الاولى، تلعب الامارات مع تايلاند وهدفها الحفاظ على الصدارة التي تجعلها تخوض مباريات اسهل في ثمن النهائي.// انتهى //19:01ت م0167