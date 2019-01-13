أبو ظبي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واستأهل المنتخب الياباني لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات ، بتغلبه على المنتخب العماني بهدف دون رد اليوم في الجولة الثانية من المجموعة السادسة .ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب ليصبح تاسع المتأهلين لهذا الدور ، وظل المنتخب العماني بلا نقاط بالمركز الأخير .// انتهى //19:01ت م0168