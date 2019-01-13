رياضي / كأس آسيا 2019 : المنتخب الياباني يتأهل لدور الـ 16 بفوزه على عُمان
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
أبو ظبي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
تأهل المنتخب الياباني لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات ، بتغلبه على المنتخب العماني بهدف دون رد اليوم في الجولة الثانية من المجموعة السادسة .
ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب ليصبح تاسع المتأهلين لهذا الدور ، وظل المنتخب العماني بلا نقاط بالمركز الأخير .
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19:01ت م
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