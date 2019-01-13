السيح 07 جمادى 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واستطلق إدارة تعليم الخرج غداً مسابقة القارئ الماهر لطالبات الصف الثاني الابتدائي ، بمشاركة 486 طالبة من مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي ، وذلك في مركز الموهوبات بمقر الإبتدائية الرابعة والثلاثين بمدينة السيح.وتهدف المسابقة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تحويل القراءة من مفهومها التجريدي في المراحل الأولى من التعليم إلى نشاط عقلي يومي يؤدي إلى الفهم ، وإعداد جيل محب للقراءة ، بجانب تجويد قدرات الطالبات وتعزيز تنافسهن مع أقرانهن داخل المدرسة وخارجها.// انتهى //19:02ت م0169