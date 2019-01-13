جدة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واستفقد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية ، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني ، اليوم مقر مبنى معهد اللغة الإنجليزية ومبنى 91 ، وذلك للتأكيد على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، وجاهزية الفصول الدراسية والإمكانات والقدرات والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، يرافقه عميد كلية العلوم ، الدكتور عبدالرحمن المالكي ، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني ، ووكيل معهد اللغة الانجليزية الدكتور مازن عسيري .وأفاد الدكتور الحياني ، أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة من خلال كافة القطاعات التي تسهم في تحقيق الأهداف التعليمية من واقع جاهزية جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية لاستقبال الطلاب والطالبات ، وتم وضع الخطط والبرامج الخاصة بخدمة الطلاب والطالبات ، وتهيئة المناخ الدراسي المشجع على التعليم والتعلم ، مشيراً إلى أن الجامعة تطوع التقنية لخدمة الطلبة من خلال إصدار الجداول الدراسية بشكل إلكتروني ، بالإضافة للخدمات المقدمة لهم من سكن وتغذية ومواصلات في سبيل تحقيق أهداف الجامعة والتي تصب في مصلحة الطالب والطالبة ، كما تم وضع الخطط اللازمة بالشراكة مع إدارة مرور جدة لتنظيم وتسهيل حركة المرور والسير والدخول إلى الحرم الجامعي ، وتوفير عدد كبير من مواقف للسيارات.وحث الحياني الطلاب والطالبات بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني على الجد والمثابرة والانتظام في المحاضرات من بداية العام الدراسي ، والحرص على التحصيل العلمي الجيد للمساهمة في بناء الوطن ونهضته وتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:03ت م0170