عام / وزير التسامح بدولة الإمارات يستقبل وفد الشوري
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
أبوظبي 7 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
استقبل معالي وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بقصره اليوم ، أعضاء مجلس الشوري برئاسة نائب رئيس لجنة الصداقة السعودية الإماراتية الدكتور أحمد الغامدي والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية , وآفاق التعاون في المجالات كافة والمجال البرلماني بشكل خاص.
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19:04ت م
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