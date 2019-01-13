أبوظبي 7 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بقصره اليوم ، أعضاء مجلس الشوري برئاسة نائب رئيس لجنة الصداقة السعودية الإماراتية الدكتور أحمد الغامدي والوفد المرافق.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية , وآفاق التعاون في المجالات كافة والمجال البرلماني بشكل خاص.// انتهى //19:04ت م0171