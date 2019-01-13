رام الله 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسقالت الرئاسة الفلسطينية إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيتسلم في الخامس عشر من الشهر الجاري رئاسة مجموعة "الـ77 + الصين"، والتي تمثل 134 دولة، وذلك في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة .وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح له إلى أن الرئيس عباس سيلقي كلمة خلال حفل التسليم، يعبر فيها عن تقدير الشعب الفلسطيني لانتخاب دولة فلسطين رئيساً لهذه المجموعة المهمة.وأكد، أن ترؤس فلسطين لهذه المجموعة الدولية يعد حدثاً تاريخياً مهماً يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين منذ انتخابها دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 ، مشيراً إلى أن ذلك سيشكل أيضا جزءاً مهماً في الانجازات الفلسطينية لتثبيت الهوية الفلسطينية على خارطة المجتمع الدولي، والتي حاولت قوى استعمارية عبر عصور طويلة الغاء هذه الهوية وهذا الوجود.// انتهى //19:28ت م0180