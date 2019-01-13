أبوظبي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغيه سيكو الذي يزور الإمارات حالياً ، لحضور فعاليات " أسبوع أبوظبي للاستدامة ".وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، وإمكانات تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، والصناعية ، إضافة إلى استعرض عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها .// انتهى //19:29ت م0182