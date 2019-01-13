عام / ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة الياباني
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
أبوظبي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغيه سيكو الذي يزور الإمارات حالياً ، لحضور فعاليات " أسبوع أبوظبي للاستدامة ".
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، وإمكانات تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، والصناعية ، إضافة إلى استعرض عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها .
// انتهى //
19:29ت م
0182