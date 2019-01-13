ظهران الجنوب 07جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأوقفت بلدية ظهران الجنوب اليوم تعديات على مساحة تقدر بأكثر من 30 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في منطقة الثويله جنوب المدينة.وأوضح رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، أن البلدية أزالت الإحداثيات المخالفة من عقوم ترابية ومباني من الحجر ، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين .//انتهى//19:33ت م0183