صبيا ٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٠هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠١٩م واسدشن مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي المقر الجديد لمركز رعاية المستفيدين "تواصل " الذي يقع في الجهة الغربية لمبنى إدارة التعليم ويقدم الخدمة لكافة مستفيدي ومستفيدات الإدارة بمحافظة صبيا والمحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليميا وذلك بحضور مساعد مدير التعليم ربيع بن مهدي عطية ومستشار مدير تعليم صبيا علي بن إبراهيم الصلهبي ، وعدد من قيادات الإدارة.وأوضح مدير التعليم بمحافظة صبيا أن خدمة "تواصل" هي خدمة ووسيلة إلكترونية سهلة تم إطلاقها حرصاً من المسئولين في وزارة التعليم على فتح باب التواصل مع المواطنين وتسهيل الإجراءات وتجويدها، واستقبال مقترحات المستفيدين وطلباتهم وملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاواهم، وتحضى الخدمة بمتابعة مباشرة من معالي وزير التعليم.وبين أن مركز رعاية المستفيدين بالإدارة يعمل وفق نظام إلكتروني يسهل عملية التواصل، وييسر متابعة طلب المستفيد وحله وإتمام الرد عليه من قبل إدارة التعليم ، فإذا لم يكن الطلب من اختصاص الإدارة أو يتجاوز صلاحيتها فيتم تصعيده التذكرة للجهة المعنية في الوزارة إلكترونيا بغرض خدمة المستفيد وإبلاغه بالرد المناسب في الوقت المحدد للرد والذي حددته الوزارة وبأفضل سبل التواصل بين المسؤولين والمستفيدين من خلال فتح قناة ميسرة لخدمتهم في مواقعهم بما يضمن تحقيق أفضل درجات الرضا ويريح المستفيدين والمراجعين من عناء السفر والمراجعة.وأفاد أن المركز سيسهم في تعزيز العلاقة التواصلية بين الإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها في تسع محافظات بالمنطقة تقع في نطاق عمل الإدارة من خلال العاملين في المقر الرئيسي للمركز بالإدارة و " ٣٠" منسقا ومنسقة للمركز في مكاتب التعليم بالمحافظات وأقسام الإدارة بقسميها البنين والبنات حيث يقومون باستقبال الطلبات والشكاوى والملاحظات والمقترحات الواردة من المستفيدين والمستفيدات وإحالتها للجهات المعنية وتتبع مسار إنجازها والرد على صاحب الطلب .وأبرز الحازمي أهمية المركز في توفير معلومات إحصائية دقيقة، ومؤشرات يستفاد منها في المعالجة والمحاسبة وخطط التطوير , ورفع مستوى الأداء وسرعة تحقيق الخدمة المقدمة للفئات المستهدفة والتي تشمل "أولياء الأمور والطلاب والطالبات , والمعلمون والإداريون (بنين وبنات) ومن في حكمهم من موظفي الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس وغيرها , والمهتمون بالشأن التعليمي في المجتمع , والمتعاملون مع الوزارة من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد.وأكد حرص الإدارة على التوسع في الخدمات التي يقدمها المركز من خلال توفير التجهيزات والإمكانات المادية والبشرية القادرة على تقديم أفضل الخدمات المراجعين للمركز , وتوفير وسائل الراحة والخدمات التي يحتاج إليها المستفيد.من جانبه أبان المشرف على مركز رعاية المستفيدين بإدارة التعليم بمحافظة صبيا حسين بن غالب نمازي أن آلية عمل المركز , تتم من خلال خدمة تواصل الإلكترونية لرفع التذاكر المرفوعة من قبل المستفيدين والمستفيدات والرد عليها، و أن خدمة تواصل متوفرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة التواصل الإلكترونية واللايف شات ومركز الاتصال الموحد 19996 والتي تستقبل الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والطلبات المرفوعة من قبل المستفيدين والمستفيدات والتعامل معها وذلك على مدار الساعة. إضافة لاستقبال الاستشارات بأنواعها "المهنية والنفسية والتربوية والاجتماعية ليتم بعد ذلك تحديد الجهة أو القسم الموجهة إليه في الإدارة أو الوزارة بعد تعبئة البيانات عبر الموقع والموافقة على التعهد من قبل المستفيد , لتصل المستفيد بعد ذلك رسالة برقم الطلب , وتتم متابعته في الإدارة ومن قبل منسوبي مركز رعاية المستفيدين بالوزارة حتى يتم اتخاذ اللازم بشأنه مع اتاحة الفرصة أمام المستفيد بقبول الحل الذي قدم له حول التذكرة التي تقدم بها أو الاعتراض على الحل والمطالبة بالنظر في طلبه مرة أخرى ليتم التأكد من ذلك من قبل الشخص المسؤول واتخاذ القرار المناسب أما بقول الاعتراض وتوجيه من يلزم بالمعالجة الصحيحة للموضوع أو إفادة المستفيد بصحة ما تم اتخاذه حيال تذكرة الطلب والمراجعة الخاصة به.وأفاد أن جميع منسوبي مركز رعاية المستفيدين بالإدارة على أتم الاستعداد لخدمة الجميع ومن مواقعهم وعبر خدمة تواصل التي وفرتها الوزارة وصولا لأحد أهداف رؤية 2030( تواصل ذكي بين المواطن والجهات الحكومية).//انتهى//19:33ت م0184