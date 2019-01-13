جدة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساستحدثت جامعة الملك عبدالعزيز نظام "المصادقة الإلكتروني" والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية ، إذ يسهم في توثيق شهادات التخرج من الجامعة ويحد من عمليات التزوير من جهات خارجية، ويمنح جهات التوظيف أحقية التأكد منها عبر الرابط الإلكتروني : http://verification.kau.edu.sa/ ، في الوقت الذي بدأت فيه الجامعة بشكل فعلي في تسلم الخريجين الإصدار الخامس من وثائق الخريجين المرتبطة بنظام مصادقة الوثائق الطلابية والتصميم الأمني الجديد للوثائق الطلابية للخرجين، وكشوفات الدرجات من عمادة القبول والتسجيل.ويسهل النظام على الخريجين والخريجات مشقة وعناء التوثيق اليدوي ومراجعة الجامعة، من خلال 5 خطوات إلكترونية وهي تسجيل الطالب في النظام، وإنشاء طلب جديد باختيار نوع المستند، وتحديد طريقة الاستعلام، ورفع المرفقات، وإرسال الطلب ، حيث تحتوي وثيقة التخرج على 10 علامات أمنية منها الرابط الإلكتروني للنظام والذي يمكن الجهات التوظيف من الاستعلام عن سجلات الخريجين من خلال تفويض الكتروني موثق من الخريج لحفظ الخصوصية، بحيث يبلغ الخريج برسالة نصية عن وجود جهة ترغب بالاستعلام عنه والحصول على مصادقة رسمية لمعلوماته الأكاديمية.من جانبه أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن هذا النظام بالغ الأهمية في توثيق ومصادقة شهادات وسجلات الطلاب الأكاديمية بكل يسر وسهولة من خلال النظام الإلكتروني والذي يتميز بالدقة والأمان المعلوماتي وسرعة الإنجاز والأرشفة الإلكترونية، والحد من عمليات التزوير التي تقوم بها جهات خارجية.وأضاف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أن النظام يأتي ضمن الجهود المبذولة من الجامعة المرتكزة على توجيهات المقام السامي الكريم، بتطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية وتوسيع نطاق التعامل بها، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي ومواكبة لرؤية المملكة 2030.بدوره أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد بن عبدالله المشايخي أن مواكبة التطوير لتقديم الخدمات وتسخيرها بطرق حديثة هيأت للطلاب الدراسين والخريجين نظام المصادقة الإلكتروني للوثائق من خلال تفويض الصلاحيات بطرق تحفظ الخصوصية، وتمكنهم من تصديق وثائقهم إلكترونياً، سواءً كانوا داخل المملكة أو خارجها بشكل آمن ودقيق.// انتهى //19:34ت م0185