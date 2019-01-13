الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسواصل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا اليوم الأحد تدريباته ضمن الفترة الثانية من معسكره الإعدادي المُقام في الدمام، الذي يمتد حتى الـ 22 من شهر يناير الجاري، ضمن أولى مراحل الإعداد للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا .وأجرى المنتخب الوطني حصته التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي الاتفاق، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، حيث بدأت بتمارين على التمرير والتحرك مع الإنهاء، تلا ذلك تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مران البناء من الخلف، في حين عملت المجموعة الثانية على مران الاستحواذ مع تفريغ المساحات.ويؤدي الأخضر غدًا الاثنين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الدمام، تحضيرًا لمونديال الشباب الذي تقام منافساته شهر مايو المقبل.يذكر أن المدير الفني خالد العطوي قد استدعى للانضمام للفترة الثانية من المعسكر (23) لاعبًا جاءت أسماؤهم على النحو الآتي: حازم الزهراني، وسعود عبدالحميد، وعبدالعزيز البقمي، وعبدالمجيد الزهراني، وعمر الجدعاني، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وسعود زيدان، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس (من نادي النصر)، وتركي العمار، وحسان التمبكتي، وعلي مجرشي (من نادي الشباب)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وذعار العتيبي، وسالم السليم، ونواف الغامدي (من نادي الهلال)، وصافي الزقرتي، وفراس الغامدي (من النادي الأهلي)، وعبدالله القحطاني (من نادي أبها)، وإبراهيم محنشي (من نادي الاتفاق) .وقرر الجهاز الفني استمرار (12) لاعبًا من الفترة الأولى للمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد المحيميد، وحسن آل سليس (من نادي الترجي)، وعبدالكريم المزيعل، ونواف العقيدي (من نادي النصر)، وخالد الجبيع، ومحمد الناصر (من نادي الهلال)، وأصيل عابد (من نادي الاتحاد)، وعبدالرحمن البوق (من نادي الأنصار)، ومهند الشدوخي (من نادي الرائد)، ومحمد صالح (من نادي الطائي)، ومحمد الفريدي (من نادي النجمة)، ونواف هوساوي (من نادي الوحدة).// انتهى //20:17ت م0188