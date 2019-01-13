الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد ، نظيره منتخب الدانمارك غداً ، عند تمام الساعة 10:15 مساءً « بتوقيت المملكة » ، على صالة "جيسكي بنك بوكسن " بمدينة هيرنينغ الدانماركية ، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم بنسختها الـ 26 المقامة في ألمانيا والدانمارك بمشاركة 24 منتخبًا.وكان أخضر اليد قد أجرى تدريبه اليوم في مدينة هيرنينغ الدانماركية استعداداً للمواجهة، وعمد مدرب الأخضر "السلوفيني" دينيس بوريس إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراتي النمسا والنرويج، وشرح لهم التكتيك الخاص بمباراة الغد .// انتهى //20:19ت م0189