أبوظبي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم في أبوظبي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانات تنمية وتنويع مسار تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما في التقدم والازدهار والتنمية.واستعرض الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //20:34ت م0190