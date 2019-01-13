المدينة المنورة 7جمادى الأولى 1440هـ الموافق 13يناير 2019م واستنظم شركة وادي طيبة مساء الأربعاء المقبل لقاء وحلقة نقاش بعنوان "الابتكار في قطاع الطاقة والبتروكيماويات " وتستضيف فيها الرئيس التنفيذي لشركة صدارة الدكتور فيصل الفقير؛ لمناقشة الفرص المتاحة في قطاع البتروكيماويات والطاقة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، وذلك بمبنى المؤتمرات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة .وأشار الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبد الرحمن العليان إلى أن الشركة تسعى لاستحداث وسائل غير تقليدية لدعم رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال استضافة مجموعة من الشخصيات الاستثمارية ومن رواد ورائدات الأعمال المتميزين، لعرض قصص نجاحهم في ريادة الأعمال والاستثمار.وأوضح العليان أن هذه الجلسة تهدف إلى التعرف على فرص الابتكار في قطاع البتروكيماويات والطاقة ومساعدة رواد الأعمال للتعرف على بعض مصادر الطاقة والفرص الكبيرة في مشتقات النفط والبتروكيماويات، كما تهدف للتعريف بشركة صدارة وأنها أكبر مجمع بتروكيماويات يبنى بالشرق الاوسط، مؤكداً أن الطاقة والبتروكيماويات أكبر مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية .// انتهى //20:42ت م0191