أبوظبي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل لورينسو الذي يزور الإمارات حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، كما تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.// انتهى //21:07ت م0194