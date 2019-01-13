واشنطن 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسضربت عاصفة شتوية قوية اليوم جميع ولايات الشرق الأمريكي بعدما سقطت ثلوجًا على أجزاء من الغرب الأوسط، تجاوز سمكها 30 سنتيمترًا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في حوادث على الطرق السريعة.وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية " إنه من المتوقع تساقط الثلوج على مساحة 2900 كيلومتر في الولايات المتحدة بدءًا من ولاية كولورادو وحتى ولايات وسط الأطلسي، وسط تحذيرات باجتياح عاصفة شتوية لنحو عشر ولايات أمريكية، فضلًا عن واشنطن العاصمة، مما يعني تأثر ملايين الأمريكيين بها.وأعلن حاكم ولاية فرجينيا رالف نورذام حالة الطوارئ اعتبارًا من أمس، تحسبًا لتراكم الثلوج ومشكلات النقل وانقطاعات الكهرباء في الولاية، وأن وسط وشمال فرجينيا ربما يشهدان تساقط ثلوج يصل سمكها إلى ما يزيد على 25 سنتيمترًا.وتوقع خبراء الأرصاد أيضاً سقوط ثلوج كثيفة على واشنطن العاصمة، يصل سمكها إلى أكثر من 15 سنتيمترًا، مما أدى لإلغاء ما يزيد على مئة رحلة جوية كانت ستغادر مطار ريجان الوطني صباح يوم الأحد.// انتهى //21:16ت م0195