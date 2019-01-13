الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الحجيلان في وفاة فيصل بن عبدالعزيز الحجيلان - رحمه الله - ، خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه ، الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعربت أسرة الحجيلان من جهتهم عن شكرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته , سائلين الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .// انتهى //21:45ت م0196