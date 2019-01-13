عام / أمير منطقة الرياض يعزي أسرة الحجيلان
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الحجيلان في وفاة فيصل بن عبدالعزيز الحجيلان - رحمه الله - ، خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه ، الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة الحجيلان من جهتهم عن شكرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته , سائلين الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .
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