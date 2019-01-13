رياضي / الأمير عبدالعزيز الفيصل يعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن البرنامج التعليمي للقيم الأولمبية
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
يعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية غداً مؤتمراً صحفياً للحديث عن البرنامج التعليمي للقيم الأولمبية ، وذلك في القاعة الكبرى بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويأتي المؤتمر امتداداً للبرنامج التعليمي للقيم الأولمبية لمنسوبي وزارة التعليم الذي اختتم بالرياض ، وبدأ في منطقة الجوف اليوم بتنظيم اللجنة الأولمبية الدولية ، وبإشراف اللجنة الأولمبية العربية السعودية ووزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.
// انتهى//
21:59ت م
0197