الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسيعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية غداً مؤتمراً صحفياً للحديث عن البرنامج التعليمي للقيم الأولمبية ، وذلك في القاعة الكبرى بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.ويأتي المؤتمر امتداداً للبرنامج التعليمي للقيم الأولمبية لمنسوبي وزارة التعليم الذي اختتم بالرياض ، وبدأ في منطقة الجوف اليوم بتنظيم اللجنة الأولمبية الدولية ، وبإشراف اللجنة الأولمبية العربية السعودية ووزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.// انتهى//21:59ت م0197