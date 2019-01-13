الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسفاز البيت السعودي الذي أقيم على هامش دورة الألعاب الأسيوية الثامنة عشر التي استضافتها العاصمة الأندونيسية جاكرتا أغسطس الماضي ، بجائزة أفضل مشروع تسويقي على مستوى مدينة جاكرتا لعام 2018م الممنوحة من قبل مجلة " مكس أمازيم " الأندونيسية المختصة بصناعة التسويق .وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد أقامت معرض " البيت السعودي " بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة واشتمل على العديد من الأجنحة أبرزها جناح الحرمين الشريفين، ومياه زمزم، والتمور والنخيل، والملبوسات التقليدية، والأعمال اليدوية، والخط العربي، والفنون البصرية ، والحناء العربي ، والعرضة السعودية، وجناح الأولمبية السعودية.وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار الأندونيسيين والسياح الأجانب ، حيث استقبل أكثر من 25 ألف سائح طوال فترة إقامته .// انتهى//22:03ت م0198