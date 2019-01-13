عمّان 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، سبل تعزيز التنسيق وتفعيل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وانعكاسات القرار الأميركي بسحب قواتها العسكرية من سوريا، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ضمن حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.// انتهى //22:14ت م0199