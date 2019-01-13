أبوظبي 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم رئيس جمهورية كيريباتي جواو مانويل لورينسو الذي يزور الإمارات حالياً.وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.// انتهى //22:15ت م0200