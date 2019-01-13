محايل 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسافتتح محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين الهلالي أمس, فعاليات المركز التوجيهي الخامس, بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة .وتجول المحافظ داخل المنصة التوعوية واستمع لشرح مفصل عن دور المنصة وماتقدمه من برامج توعويه وتثقيفيه ، واطلع على معارض الإدارات الحكومية والأمنية .وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم, ثم ألقى رئيس هيئة البرك كلمة أثنى من خلالها على جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما تحقق من تطوير البيئة الاقتصادية وفق تحقيق أهداف رؤية 2030 ، فيما ألقيت قصيدة نبطية .وفي ختام الحفل كرم المحافظ عدداً من الفائزين والمشاركين ضمن فعاليات المركز التوجيهي .// انتهى //22:37ت م0201