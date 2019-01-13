عام / وزير الإعلام يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الباكستاني
الأحد 1440/5/7 هـ الموافق 2019/01/13 م واس
الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس
تلقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، الذي هنأ معاليه بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للإعلام .
وقال الوزير الباكستاني : إن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وباكستان ، بما في ذلك إيجاد فرص جديدة للتعاون في مجالات الإعلام والثقافة.
من جانبه، أعرب معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة عن تمنياته الطيبة لوزير الإعلام الباكستاني.
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