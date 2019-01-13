الرياض 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واستلقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، الذي هنأ معاليه بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للإعلام .وقال الوزير الباكستاني : إن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وباكستان ، بما في ذلك إيجاد فرص جديدة للتعاون في مجالات الإعلام والثقافة.من جانبه، أعرب معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة عن تمنياته الطيبة لوزير الإعلام الباكستاني.// انتهى //23:24ت م0203