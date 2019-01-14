ميلانو 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واستأهل فريقا انترناسيونالي ونابولي إلى دور الثمانية في كأس إيطاليا.وتغلب انترناسيونالي على بنيفنتو المنتمي للدرجة الثانية بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم في ميلانو ليبلغ دور الثمانية من البطولة.كما فاز نابولي على ساسولو بهدفين دون مقابل في الدور ذاته.وفي وقت سابق تأهل فيورنتينا إلى دور الثمانية بعد فوزه بنتيجة (2-صفر) على مستضيفه تورينو.// انتهى //01:58ت م0205