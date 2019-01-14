مارسيليا 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واستعادل موناكو مع مضيفه مارسيليا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فيلودروم ضمن الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.وافتتح مارسيليا التسجيل عن طريق اللاعب ماكسيم لوبيز في الدقيقة 13، وأدرك التعادل لموناكو لاعبه يوري تيليمانس في الدقيقة 38 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة، رفع مارسيليا رصيده من النقاط إلى 28 في المركز التاسع، وموناكو إلى 14 نقطة في المركز الـ19.// انتهى //02:38ت م0206