أشبيلية 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسفاز فريق ريال مدريد على مستضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتها اليوم ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وسجل هدفي ريال مدريد لوكا مودريتش في الدقيقة 18 وداني سيبايوس قبل دقيقتين من نهاية المباراة، فيما سجل ريال بيتيس لاعبه سيرجيو كاناليس في الدقيقة 67 .وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما بتراجع ريال بيتيس إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة.// انتهى //03:34ت م0208