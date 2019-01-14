واشنطن 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم استمرار جهود بلاده للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا رغم بدء انسحاب القوات الأميركية من هناك.وقال في تغريدة على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي:"بدأ الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا، بينما تستمر الضربات ضد ما تبقى من تنظيم داعش بقوة ومن اتجاهات عدة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب التنظيم الإرهابي في حال عودته.// انتهى //05:56ت م0209