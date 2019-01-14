عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/5/8 هـ الموافق 2019/01/14 م واس
الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي ورئـيس الشـورى والعـلـمـاء والمواطنين
أمير مكة يستأنف اليوم جولاته التفقدية على محافظات المنطقة
خالد الفيصل يفتتح المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة بجدة
أمير الرياض للمحافظين: القيادة تنتظر الصدق والأمانة في العمل
أمير الشرقية ونائبه يستقبلان محافظ حفر الباطن
جلوي بن مساعد: أسبوع التلاحم يعزز الوحدة الوطنية
نائب أمير مكة يرعى إطلاق النسخة الثانية من ملتقيات «صفقة»
أمير القصيم يؤكد أهمية دور المؤسسة العامة للتقاعد
حقوق الإنسان: دوافع سياسية وراء تـحريـض الفـتـيـات للـهـرب
يد المملكة تعالج اللاجئين السوريين وتغيث اليمنيين
محمد بن زايد يبحث مع بومبيو مستجدات المنطقة
خلال شهر.. إسقاط ثالث درون حوثي بمران
الحوثي يتهرب من استحقاقات «ستوكهولم».. ويهاجم كمارت
تمديد حالة الطوارئ في مصر ثلاثة أشهر
تصفية ستة إرهابيين في مصر
24 قتيلاً ضحية احتجاجات السودان
الاحتلال يدمر مقومات الدولة الفلسطينية بغطاء «صفقة القرن» الوهمية
إسرائيل تؤكد استهداف مواقع إيرانية في دمشق
«السترات الصفراء» تستعيد نشاطها
استعدادات بريطانية لمغادرة "الأوروبي"
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