الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي ورئـيس الشـورى والعـلـمـاء والمواطنينأمير مكة يستأنف اليوم جولاته التفقدية على محافظات المنطقةخالد الفيصل يفتتح المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة بجدةأمير الرياض للمحافظين: القيادة تنتظر الصدق والأمانة في العملأمير الشرقية ونائبه يستقبلان محافظ حفر الباطنجلوي بن مساعد: أسبوع التلاحم يعزز الوحدة الوطنيةنائب أمير مكة يرعى إطلاق النسخة الثانية من ملتقيات «صفقة»أمير القصيم يؤكد أهمية دور المؤسسة العامة للتقاعدحقوق الإنسان: دوافع سياسية وراء تـحريـض الفـتـيـات للـهـربيد المملكة تعالج اللاجئين السوريين وتغيث اليمنيينمحمد بن زايد يبحث مع بومبيو مستجدات المنطقةخلال شهر.. إسقاط ثالث درون حوثي بمرانالحوثي يتهرب من استحقاقات «ستوكهولم».. ويهاجم كمارتتمديد حالة الطوارئ في مصر ثلاثة أشهرتصفية ستة إرهابيين في مصر24 قتيلاً ضحية احتجاجات السودانالاحتلال يدمر مقومات الدولة الفلسطينية بغطاء «صفقة القرن» الوهميةإسرائيل تؤكد استهداف مواقع إيرانية في دمشق«السترات الصفراء» تستعيد نشاطهااستعدادات بريطانية لمغادرة "الأوروبي"// يتبع //06:24ت م0003