وفي الشأن الإقليمي، كتبت "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (الحوثيون ينسفون اتفاق السويد): إن تصريحات المتحدث باسم جماعة الميليشيات الحوثية الإرهابية في هجومه العنيف على رئيس لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم واتهامه بالخروج عن مسار الاتفاق، يدل دلالة واضحة على رغبة تلك الفئة الضالة في الإجهاز على ما اتفق عليه في العاصمة السويدية.وقالت: كان واضحا قبل هذا الاتهام الجائر من خلال عدم وقف إطلاق النار وطرح العراقيل العديدة التي تتذرع بها في عدم انسحابها من مدينة الحديدة ومينائها وممارستها بمختلف الأسلحة الاعتداء على المدنيين في تلك المدينة، كان واضحا أن تلك الميليشيات عازمة على ضرب بنود تلك الاتفاقية عرض الحائط، وكان واضحا رغبتها الموغلة في الخطأ بعدم الانصياع لمقتضيات السلام، والاستمرار في إبقاء فتائل الحرب مشتعلة في كل المدن اليمنية، لتزداد معاناة أبناء الشعب اليمني التواقين لعودة السلام إلى ديارهم وإطفاء جذوة النزاعات والخلافات التي أدت إلى استمرارية الحرب.وأوضحت أن تلك التصرفات الرعناء من قبل الانقلابيين، والتي وصلت إلى ذروتها من خلال دعوتهم لطرد رئيس لجنة التنسيق المشتركة المعين من قبل الأمم المتحدة من الحديدة، ودعوتهم الصريحة بإشعال القتال مجددا وعدم وقف إطلاق النار، تلك التصرفات تؤكد بما لا يقبل الشك أن الانقلابيين يريدون نسف اتفاق السويد، فالمراقبة الدولية لتحركاتهم في الحديدة ومينائها تحول دون سرقتهم للمعونات الغذائية الدولية ودون محاولة السيطرة على الحركة الملاحية ودون عبثهم الواضح بكل الوسائل السلمية المتاحة لتسوية الأزمة القائمة في اليمن.ورأت أن الانقلابيين من خلال تلك الادعاءات والتصرفات والمعارضات لجهود الأمم المتحدة إنما يستهدفون أساسا إلى تبرئة ساحتهم أمام الموظفين الذين أقدموا على قطع رواتبهم منذ 28 شهرا، ومن ثم تحويل العائدات المالية الضخمة التي يسرقونها من موارد المؤسسات والضرائب والجمارك وتجارة الوقود لدعم المجهود الحربي والانفاق على عناصرهم وقادتهم.وخلصت إلى القول: وإزاء ذلك، فلا مناص من ممارسة ضغوط دولية فاعلة ومؤثرة لدفع الانقلابيين إلى الرضوخ لبنود اتفاق السويد، وإطفاء نيران الحروب المتأججة في اليمن، وصولا إلى سلام حقيقي يعيد الشرعية إلى وضعيتها، ويضع حدا قاطعا لعبث الحوثيين بمصير الشعب اليمني وإرادته وحريته واستقلال أرضه.// يتبع //06:24ت م0005