وفي موضوع آخر، قالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (نهاية شر نظام الملالي): يبدو أن العالم بدوله ومنظماته وهيئاته فاض به الكيل من جرائم وتجاوزات نظام الملالي المستبد في إيران.وأكدت أن هذا النظام الذي جاء على طائرة غربية إلى طهران ليمارس أسوأ أنواع البطش والاستبداد ضد شعبه، ويمارس كل أنواع العدوان على شعوب المنطقة إما بطريقة مباشرة عبر حرسه الثوري الإجرامي، أو من خلال المليشيات التي تمولها إيران بأوامر مباشرة من قمة السلطة فيها، وتتولى مهماتها في معظم الدول العربية وتنشط مع عصابات إرهابية خارجية لتنفيذ المهمات الإجرامية في العواصم الأخرى.ورأت أن نظام الملالي ليس نظاما مستبدا وعدوانيا فقط، بل هو نظام يريد أن يخرب العالم من أجل أجنداته وأوهامه التي يريد أن يحققها بأي طريقة كانت ولو قادت إلى تدمير المنطقة والعالم.واختتمت بالقول: إن الموقف الصارم الذي بدأت ملامحه تتضح في تبني ردة فعل في مستوى الخطر الإيراني لوقف مسيرة تمدده وتنامي ترسانته العسكرية وهدم مشروعه النووي الإجرامي، وصد فكره المتشدد والظلامي، كل هذا سيكون حلا لا مناص منه، لكي يعود للمنطقة استقرارها وللعالم سلامه وأمنه.// انتهى //06:25ت م0006