كانبيرا 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسحذرت السلطات الأسترالية من موجة حر شديدة تبدأ اليوم وتستمر لخمسة أيام ستتأثر بها جميع المدن والولايات الأسترالية.وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي بأن المدن الأسترالية ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ةمن المتةقع أن تكون مدينة أديلايد في ولاية جنوب أستراليا هي الأسوأ خلالها مع وصول درجات الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة على مدار أيام متعاقبة.// انتهى //06:37ت م0007