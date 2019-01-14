نجران 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسدعت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، ممثلة في لجنة التكنولوجيا، الشباب والفتيات بالمنطقة والمهتمين في البرمجة والتقنية إلى المبادرة في التسجيل والالتحاق بمعسكر طويق البرمجي وذلك عبر الموقع https://tuwaiq.codes .وأوضحت اللجنة أنها تقوم بالدعم والمساندة لجميع المهتمين والشغوفين بالبرمجة والتقنية، لتعلم البرمجة واكتساب المهارات التقنية مما يزيد الفرص الوظيفية، والتي تقدمها مثل هذه الفعاليات والمعسكرات للبرمجيات.يُذكر أن "معسكر طويق البرمجي"، يشتمل على برنامج مكثف لتعليم أساسيات الويب ويهدف إلى إعداد المشاركين ليكونوا محترفي البرمجة جاهزين لسوق العمل.// انتهى //07:59ت م0010