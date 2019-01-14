طرابلس 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على تحسين المنظومة الصحية في ليبيا، موضحة لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر.وأشارت الصحف إلى زيارة المبعوث الأممي غسان سلامة إلى سبها في الجنوب الليبي لأول مرة لمسؤول أممي منذ 2012.ونقلت الصحف تصريحات الناطق باسم القوات الخاصة بالجيش الليبي ميلود الزوي الذي أكد أن قوة التمركزات والبوابات الأمنية وصلت إلى مدينة سبها جنوبا لحفظ الأمن بالمدينة، موضحا أن هذه القوة تم تجهزها بإشراف من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف .ونبهت صحف ليبيا إلى خطورة عودة تنظيم داعش الإرهابي مجددا إلى الأماكن والمدن التى كان بها خلال أعوام 2014 إلى 2016 بعد إنكسار شوكته فى مدينة سرت على يد قوات البنيان المرصوص بمساعدة القوات الأمريكية.// انتهى //08:41ت م0011