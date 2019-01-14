الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسبدأت أمس دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات، التي تُنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية، بمشاركة 40 دارساً من مختلف قطاعات الجمعية، بمقرها الرئيس في الرياض .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الدراسة تهدف الى تأهيل قادة يساعدون في إدارة وقيادة البرامج التدريبية بكفاءة وفق سياسة تنمية القيادات والخطة الاستراتيجية للجمعية .وأشار الحربي إلى أن محتوى الدراسة يتضمن عدة جلسات تدريبية وزعت على أكثر من 38 ساعة تدريبية، تشتمل على تعريف الدارسين بدورهم واحتياجاتهم، وتاريخ ومفهوم وعناصر سياسة تنمية القيادات، وأنظمة التأهيل القيادي الكشفي، ومبادئ تعليم الراشدين، وطرائق التدريب الحديثة، وتصميم الجلسات التدريبية، وإنتاج واستخدام تقنيات التدريب، وأسس تقديم المشورة .وأفاد الأمين العام إلى أن الدارس مطالب بتقديم مشروعين شخصيين قد حددتها هيئة التدريب على أن يكون من بينها: إعداد تقرير حول جلسة تدريبية قام بحضورها، أو استخدام المجموعات الصغيرة في التدريب، أو تصميم مقترح لجلسة تدريبية، أو ابتكار طريقة في التدريب، أو تصميم أدوات لتقييم الجلسة التدريبية، أو إنتاج وسيلة تدريبية مبتكرة.// انتهى //08:53ت م0012