الباحة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة غداً, ملتقى "الأمن والسلامة"، بحضور مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق، و400 من قادة وقائدات المدارس ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة، وذلك بمقر مسرح الإدارة.ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين, العديد من أوراق العمل منها "المخاطر المرورية حول المدارس وكيفية التعامل معها", و"أدوار قيادات المدارس المناطة بهم تجاه الأمن والسلامة", بالإضافة إلى "أدوار الدفاع المدني تجاه المنشآت التعليمية"، و"المسؤولية القانونية في قضايا الأمن والسلامة".//انتهى//08:56ت م0013